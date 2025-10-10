weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  Billig statt teuer scannen: SB-Kasse in Zerbst: Moderne stößt im Supermarkt auf alte Probleme

Mit den neuen Selbstbedienungskassen hält die Moderne Einzug in die örtlichen Supermärkte. Doch manche Dauerbrenner kann auch die neue Technik nicht lösen.

10.10.2025, 07:17
Die Selbstbedienungskassen in den Supermärkten bringen Vor- aber auch Nachteile mit sich.
Die Selbstbedienungskassen in den Supermärkten bringen Vor- aber auch Nachteile mit sich. Foto: Swen Pförtner/dpa

Zerbst/Parey/Güsen/Gerwisch. - In immer mehr Supermärkten kommen Selbstbedienungskassen(SB-Kassen) zum Einsatz. Während die einen Kunden weiterhin von Mitarbeitern aus Fleisch und Blut bedient werden wollen, ziehen andere die Einkäufe selbst über den Pieper. Das bringt Vor-, aber auch Nachteile mit sich.