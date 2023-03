Bewegung ist in das Projekt altes Wasserwerk Nedlitz gekommen. Ob es Fördermittel gibt, bleibt allerdings offen.

Schandfleck in Nedlitz bei Zerbst soll verschwinden

Das kleine Häuschen könnte erhalten bleiben und in die Neugestaltung passen.

Nedlitz - Immer noch ein Schandfleck ist das ehemalige Wasserwerk in Nedlitz. Bis Anfang der 1990-er Jahre war es in Nutzung. Ziemlich zentral in der Lindenallee gelegen, ist es danach immer mehr zum Schandfleck geworden – ein hässlicher grauer Kasten mit kaputten Fenstern, dahinter noch das desolate Minihäuschen des ursprünglichen Wasserwerkes von 1936. Das Gelände ist eingezäunt und ungepflegt.