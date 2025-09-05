weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Secondhand in Zerbst: Schnäppchenjäger aufgepasst! Hier kommen Familien günstig an Kinderbekleidung

Secondhand-Ware in guter Qualität und das zum Schnäppchenpreis – das bietet der Baby- und Kindersachenbasar in Zerbst. Wer mag, kann auch selbst Sachen verkaufen.

Von Daniela Apel 05.09.2025, 15:15
Beim Herbstbasar in Zerbst kann wieder günstig nach Baby- und Kinderbekleidung gestöbert werden.
Beim Herbstbasar in Zerbst kann wieder günstig nach Baby- und Kinderbekleidung gestöbert werden. Foto: S. Block

Zerbst - Wohl alle Eltern kennen das Problem – viel zu schnell wächst der Nachwuchs aus seinen Sachen heraus. Der Baby- und Kindersachenbasar in Zerbst bietet zweimal im Jahr die Gelegenheit, noch tragbare Kleidungsstücke zu verkaufen und zugleich selbst nach Schnäppchen zu stöbern. Und nun naht der nächste Termin.