Secondhand in Zerbst Schnäppchenjäger aufgepasst! Hier kommen Familien günstig an Kinderbekleidung
Secondhand-Ware in guter Qualität und das zum Schnäppchenpreis – das bietet der Baby- und Kindersachenbasar in Zerbst. Wer mag, kann auch selbst Sachen verkaufen.
05.09.2025, 15:15
Zerbst - Wohl alle Eltern kennen das Problem – viel zu schnell wächst der Nachwuchs aus seinen Sachen heraus. Der Baby- und Kindersachenbasar in Zerbst bietet zweimal im Jahr die Gelegenheit, noch tragbare Kleidungsstücke zu verkaufen und zugleich selbst nach Schnäppchen zu stöbern. Und nun naht der nächste Termin.