Secondhand-Ware in guter Qualität und das zum Schnäppchenpreis – das bietet der Baby- und Kindersachenbasar in Zerbst. Wer mag, kann auch selbst Sachen verkaufen.

Beim Herbstbasar in Zerbst kann wieder günstig nach Baby- und Kinderbekleidung gestöbert werden.

Zerbst - Wohl alle Eltern kennen das Problem – viel zu schnell wächst der Nachwuchs aus seinen Sachen heraus. Der Baby- und Kindersachenbasar in Zerbst bietet zweimal im Jahr die Gelegenheit, noch tragbare Kleidungsstücke zu verkaufen und zugleich selbst nach Schnäppchen zu stöbern. Und nun naht der nächste Termin.