  4. Folgen von Sturmtief „Elli“: Schulchaos zu Wochenbeginn in Zerbst: Eltern sind verärgert - hätte Landkreis anders entscheiden müssen?

Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt

Schneefall und Glatteis bringen den Unterricht durcheinander. Warum das Zerbster Gymnasium schneller entschied als die Sekundarschule und welche Rolle der Landkreis dabei spielt.

Von Daniela Apel 12.01.2026, 10:43
Die Schulbusse fuhren am 12. Januar in Zerbst soweit planmäßig, dennoch fand am Gymnasium und der Sekundarschule kein Präsenzunterricht statt.
Zerbst - Die Verärgerung war heute (12. Januar) groß bei einigen Eltern. Grund: die kurzfristige Absage des Präsenzunterrichts an der Ganztagsschule Ciervisti. Fahrschüler waren zu der Zeit bereits mit dem Schulbus nach Zerbst unterwegs. Am Sonntagabend machte noch die Nachricht in Klassenchats die Runde, dass der Unterricht am Montag „Stand jetzt“ - regulär stattfindet. Am Morgen sollte abhängig von der Wetterlage situativ entschieden werden, hieß es.