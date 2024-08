Nach der Absage im Juni wird die Fête de la Musique in Zerbst jetzt am 16. August nachgeholt - wer alles auftritt.

Sommerliche Live-Musik lockt in die Zerbster Innenstadt

„Fassi and Friends“ treten unter anderem bei der Fête de la Musique in Zerbst auf.

Zerbst - Aufgrund von Gewitterwarnungen war die Fête de la Musique am 21. Juni in Zerbst vorsorglich kurzfristig abgesagt worden. Allerdings wurde rasch entschieden, die Veranstaltung nachzuholen. Nun ist es soweit:

Am 16. August verwandelt sich die Alte Brücke in eine Konzertkulisse. Bis weit in den Abend hinein wird es kostenfrei Live-Musik geben. Beginn ist um 18 Uhr.

Zwei Bühnen werden aufgebaut. Eine befindet sich am Dicken Turm. Hier wird die Grundschule „An der Stadtmauer“ die Fête de la Musique eröffnen.

Verschiedenste Musiker und Bands sorgen für Unterhaltung

Danach werden neben Walter Mireinski regionale Bands auftreten – angefangen bei „AnderCover“ über „RE:TURN“ bis zu „Fassi and Friends“. Nicht zu vergessen sind „Oakwood“, die unplugged spielen.

Eine weitere Bühne wird es an der Wasserjette geben. Dort präsentieren sich mit „Masters of Volt“, „Ally’s Shadows“ sowie „Tom & Teachers“ mehrere Bands der Zerbster Musikschule „Fasch“, die zudem mit einem Gitarrenensemble vertreten sein wird.

Darüber hinaus hat sich Musiker Michael Rösler angekündigt, der zusammen mit Familie Schub auftreten will. Den Auftakt aber machen die „Blauen Tonnen“.

Ihren Ursprung hat die Fête de la Musique 1982 in Frankreich. 2019 erlebte das Straßenmusikfest auch in Zerbst eine erfolgreiche Premiere. Nachdem es danach zweimal coronabedingt ausfallen musste, folgten 2022 und 2023 gelungene Fortsetzungen. Nun folgt die lokale vierte Auflage, zu der Jung und Alt herzlich eingeladen sind.