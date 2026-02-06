Von fürstlichen Räumen bis zu musikalischen Highlights: Der Förderverein Schloss Zerbst präsentiert ein abwechslungsreiches Jahresprogramm, das Besuchern einzigartige Erlebnisse bietet - ein Überblick.

Mitunter laden Fürst und Fürstin persönlich zu kulinarischen Genüssen ins Zerbster Schloss ein - beim Spargelessen im Mai ist es wieder soweit.

Zerbst - Ob Spargelessen mit der fürstlichen Familie, sommerlicher Weinabend oder klangvolles Konzert - der erhaltene Trakt des Zerbster Schlosses bildet auch in diesem Jahr die Kulisse für vielfältige Veranstaltungen. Hinzu kommen Parkrundgänge und Sonderführungen, die in die barocke Vergangenheit der Stadt entführen.