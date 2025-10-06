Ehrungen am Tag der Deutschen Einheit Stadt Zerbst verleiht Verdienstmedaillen und Ehrenamtspreise an verdiente Bürger und Vereine
Drei Verdienstmedaillen und drei Ehrenamtspreise hat der Stadtrat an verdiente Ehrenamtliche und an Vereine vergeben, die sich seit vielen Jahren in der Einheitsgemeinde engagieren oder sich rund um die Stadt verdient gemacht haben.
Aktualisiert: 06.10.2025, 18:28
Zerbst - Am Tag der Deutschen Einheit wurden traditionell zahlreiche Zerbster und Vereine für ihr unermüdliches ehrenamtliches Engagement zum Wohle der Allgemeinheit geehrt. Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) und der Stadtratsvorsitzende Helmut Seidler (FFZ) haben die Auszeichnungen am Tag der Deutschen Einheit in der Stadthalle feierlich überreicht.