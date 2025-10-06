Ehrungen am Tag der Deutschen Einheit Stadt Zerbst verleiht Verdienstmedaillen und Ehrenamtspreise an verdiente Bürger und Vereine

Drei Verdienstmedaillen und drei Ehrenamtspreise hat der Stadtrat an verdiente Ehrenamtliche und an Vereine vergeben, die sich seit vielen Jahren in der Einheitsgemeinde engagieren oder sich rund um die Stadt verdient gemacht haben.