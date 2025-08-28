weather regenschauer
  4. Polizei ermittelt: Mysteriöse Brandserie in Halberstadt: Wieder Feuer an Auto und Mülltonnen

Polizei ermittelt Mysteriöse Brandserie in Halberstadt: Wieder Feuer an Auto und Mülltonnen

Angst vor Feuerteufel: Zwei Brände in einer Nacht halten Halberstadts Feuerwehr und Polizei in Atem. Mülltonnen und ein Auto standen in Flammen – die Ermittler prüfen mögliche Zusammenhänge.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 28.08.2025, 15:16
Der auf einem Parkplatz in der Theaterpassage in Halberstadt abgestellte Audi brannte in der Nacht zum Donnerstag (28. August) vollständig aus. Foto: Polizei

Halberstadt. - Zwei Brände - Mülltonnen und ein Auto - haben in der Nacht zum Donnerstag (28. August) in Halberstadt die Kameraden der örtlichen Feuerwehr in Atem gehalten. Die Polizei ermittelt zu den Brandursachen und prüft dabei auch mögliche Zusammenhänge.