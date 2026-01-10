Lothar Müller ist mehr als nur ein Stadtführer und Ortschronist im Kreis Stendal: Für sein historisches Engagement hat er einen der wichtigstens Preise seiner Heimat und Hansestadt gewonnen - die nun dringend Menschen sucht, die es ihm nachmachen. Denn Müller ist hier der letzte seiner Art.

Bevor ein Ehrenamt ausstirbt: Stadt im Kreis Stendal sucht Nachwuchs und bezahlt die Ausbildung zum Stadtführer

Der letzte seiner Art im Altkreis Osterburg?

Lothar Müller ist begeisterter Gästeführer in Osterburg – oder wie er sagt: Er begleitet Besucher gern bei einem Stadtspaziergang.

Osterburg. - Ein Fan der Geschichte seiner Heimatstadt ist er schon seit Jahrzehnten. Nun durfte er ein kleines Kapitel davon selbst schreiben: Hobbyhistoriker und Gästeführer Lothar Müller ist mit dem Ehrenamtspreis der Hansestadt Osterburg ausgezeichnet worden. Es gibt nur ein Problem: Der 73-Jährige ist der letzte Fremdenführer, den die Biesestadt noch hat.