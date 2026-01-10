weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
Lothar Müller ist mehr als nur ein Stadtführer und Ortschronist im Kreis Stendal: Für sein historisches Engagement hat er einen der wichtigstens Preise seiner Heimat und Hansestadt gewonnen - die nun dringend Menschen sucht, die es ihm nachmachen. Denn Müller ist hier der letzte seiner Art.

Von Victoria Barnack 10.01.2026, 09:27
Lothar Müller ist begeisterter Gästeführer in Osterburg – oder wie er sagt: Er begleitet Besucher gern bei einem Stadtspaziergang.
Osterburg. - Ein Fan der Geschichte seiner Heimatstadt ist er schon seit Jahrzehnten. Nun durfte er ein kleines Kapitel davon selbst schreiben: Hobbyhistoriker und Gästeführer Lothar Müller ist mit dem Ehrenamtspreis der Hansestadt Osterburg ausgezeichnet worden. Es gibt nur ein Problem: Der 73-Jährige ist der letzte Fremdenführer, den die Biesestadt noch hat.