Zerbster Eventwiese The Artcores: Mehr als 500 Fans und Zerbster gratulieren zum Bühnenjubiläum

Die Zerbster Eventwiese ging in diesem Jahr in die dritte Auflage. Den Anfang machten am 3. Juni The Artcores mit ihrem Jubiläumskonzert. Am Sonntag hatten die Veranstalter dann zu einem Familientag eingeladen.