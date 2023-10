Nedlitz - Mit 27 Bildern starteten die Nedlitzer am Sonnabend ihren Umzug durch den Ort. Der Erntedankumzug ist damit etwas größer ausgefallen als noch im vergangenen Jahr, sagt Ortsbürgermeister Mario Buge.

„Viele Teilnehmer arbeiten seit Tagen an der Dekoration der Wagen“, weiß er. Manche Teilnehmer hätten zudem bis zuletzt an den Traktoren gebastelt, damit sie an dem Umzug teilnehmen können.

Die Zumba-Kids des Ortes führen hier einen Tanz auf dem Freigelände Am Eckernkamp vor. Thomas Höfs

Dreieinhalb Kilometer geht es durch den Ort. Angeführt wird der Zug wie es die Tradition verlangt von der Erntekrone. Schon vor mehr als einem Jahrhundert gab es die Tradition. Mit dem Erntedankfest wurde das Ende einer sehr arbeitsintensiven Zeit gefeiert. Bevor es die großen Erntemaschinen gab, mussten die Menschen auf die Felder und das Getreide und die anderen Früchte in der Regel mit der Hand ernten. Im Einsatz waren damals die ganzen Familien.

Auch ein Rasentraktor kann einen Hänger beim Festumzug ziehen und zeigen, wie viel Kraft in ihm steckt. Viele Rasentraktoren waren diesmal wieder unterwegs. Thomas Höfs

Wochenlang mussten die Früchte dabei auf die Lagerung vorbereitet werden, um bis zur nächsten Ernte über die Runden zu kommen. Was heute eine einzige Maschine leistet, mussten früher unzählige Hände vollbringen.

Heute spielt zudem das Ernteergebnis beim Erntedankfest weniger eine Rolle, sagt Mario Buge. „Wichtig ist, sich zu den großen Festen im Ort zu treffen“, bringt er es auf den Punkt.

Jede Sitzgelegenheit wird dankbar beim Erntedankumzug von den jungen Leuten angenommen. Thomas Höfs

Dabei spricht das Erntedankfest in der Ortschaft längst nicht mehr nur die Nedlitzer an. Die vielen geparkten Autos rund um den Veranstaltungsort zeigen, dass auch die Bürger aus den umliegenden Orten das Erntedankfest wahrnehmen und teilnehmen möchten, freut er sich.

So voll wie an diesem Wochenende war die Freifläche am Eckernkamp schon lange nicht mehr, schätzte der Ortschef ein. Auf dem Gelände wartete ein Unterhaltungsprogramm auf die Besucher. Zudem gab es einige Stände, an denen die Einwohner ihre Geschicklichkeit testen konnten.

Humor haben diese Einwohner. Sie haben auf ihrem Hänger ein großes Schaf gebastelt. Thomas Höfs

Längst vergessen ist zudem der Brand in der Gaststätte. Die Küche war hier in Mitleidenschaft gezogen worden. Längst sind die Schäden beseitigt und das Lokal steht für die Veranstaltungen wieder zur Verfügung, freut sich Mario Buge. Auch das zeichne den Ort aus, dass es die Freifläche mit Gastronomie noch gebe, hebt er hervor. Bis in den Abend feierten die Nedlitzer ihren Erntedank.

In einigen Wochen werden sich die Einwohner auf dem Gelände wiedersehen, frohlockt schon der Ortschef. Denn zum Jahresende treffen sich die Einwohner vor dem größten Fest im Jahr noch einmal unter freiem Himmel und genießen dann das Weihnachtsflair, hat er den Terminplan schon im Kopf.