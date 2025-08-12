Der Fahrer des Traktors, der sich am Montag zwischen Töppel und Güterglück überschlagen hat, ist dabei schwer verletzt worden.

Zerbst - Am Montag (11. August) hat sich auf der Kreisstraße zwischen Töppel und Güterglück ein Traktor überschlagen. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst auch die Ortsfeuerwehr Güterglück mit dem Standort Schora sowie ein Rettungshubschrauber. „Der 60-jährige Fahrer hat sich bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er in eine Klinik geflogen werden musste“, sagt ein Polizeisprecher des zuständigen Polizeireviers in Köthen auf Nachfrage.

„Es deutet einiges darauf hin, dass der Traktor von der Straße abgekommen ist. Beim Gegenlenken sind offenbar die beiden Hänger ins Schlingern geraten beziehungsweise der vordere Hänger wurde gegen die Zugmaschine gedrückt“, beschreibt Benjamin Boer, Ortswehrleiter in Güterglück, die Lage. Die offizielle Unfallursache sei allerdings noch nicht geklärt, betont er.

Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Foto: Feuerwehr

Beim Durchfahren einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen

Die Polizei schildert den Unfallhergang in einer Pressemitteilung aber ganz ähnlich. Der 60-jährige Fahrer des Ackerschleppers mit zwei Anhängern sei aus Töppel kommend in Richtung Güterglück unterwegs gewesen. Nach ersten Ermittlungen sei der Fahrer beim Durchfahren einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und der Ackerschlepper habe sich überschlagen. Die Ermittlungen dauern aber weiter an, so der Polizeisprecher. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro.

Die insgesamt neun Kameraden haben Tragehilfe geleistet, ausgelaufene Betriebsstoffe aufgenommen und dabei geholfen den Traktor wieder auf die Räder zu stellen. „Auch Landwirte sind zu Hilfe geeilt, um den Traktor wieder aufzurichten und abzutransportieren“, erklärt der Ortswehrleiter.

Bei dem Traktor handele es sich um die Marke „Kubota“, der im Gegensatz zu anderen Traktoren nicht ganz so groß ausfällt. „Die beiden Anhänger waren unbeladen“, sagt Benjamin Boer.