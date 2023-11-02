In den Magdeburger Clubs wird von Freitag bis Sonntag ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 26. bis 28. September ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Café Treibgut: Das "Spritz Night Lady's special" mit DJ beginnt am 26.9. um 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45. Am 27.9. legt Alex Ninow ab 19 Uhr zur Ü30-Party auf. Für den 28.9. steht von 16 bis 21 Uhr der "Lazy Sunday" im Kalender. Mützang legt Vocal House, Electro House und Beach Vibes auf. Der Eintritt zu den Partys ist frei.

Geheimclub: Ab 20 Uhr heißt es am 26.9. "From Heikel with Love" im Geheimclub in der Münchenhofstraße 23. Zur "Never Stop Klubnacht" am 27.9. ab 23 Uhr haben sich Larook, Trust, DJ Ruediger, die European Tribe Mafia und Desperate House Guy angesagt.

Ellen Noir: Ein Mix von House über Techno bis Tekk wird am 26.9. ab 22 Uhr beim "Höhni B-Day" im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof geboten. Auf dem einen Floor spielen Höhni vs Cycle, Klangkasper, Beat & Bizeps, Togs und SKG, Sebastian Recklebe und Jaissoo sowie Decline. Auf dem anderen Floor legen 5XD und Krause, Crackpots vs Trypsin, Icaruzzz vs Hannya, Sandro Bader, Deejay Pi und DJ Bacard auf, dazu gibt es einen New-Talent-Slot. Bis Mitternacht ist der Eintritt bei Kauf einer One-Drink-Card frei. Zum "Super Rave" am 27.9. ab 22 Uhr bringen DJ Decline und DJ Bacard House, Trance und Techno der 90er und 2000er zu Gehör.

Factory: Die „Depeche Mode Party" und "Forever Young" werden am 26.9. ab 22 Uhr in der Factory, Sandbreite 2, mit DJ Martin und AJ Alex Ninow gefeiert.

MoaBeat: Am Hasselbachplatz 2 ist im MoaBeat für den 26.9. ab 22 Uhr die "P16 Party" mit DJ Nico Arnis angesagt. Am 27. September wird ab 23 Uhr die "Oktoberfest Club Edition" mit Alex Playa gefeiert.

Buttergasse: Mit House und Black versüßt DJ Toni Winter am 26.9. ab 23 Uhr die Ladies Night in der Buttergasse am Alten Markt 13, zu der Frauen bis 0 Uhr freien Eintritt haben. Am 27.9. beginnt der "One Love Saturday" mit DJ Felistic um 23 Uhr. Gespielt werden House, Tech House, Dance und EDM.

Boys’n’Beats: Die "Havana Club Night" bricht am 26.9. um 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, an. Für den 27.9. steht ab 23 Uhr die Party "M&M in The Mix" im Kalender.

Down Town Club: Im Breiten Weg 227 heißt es im Down Town Club am 26.9. ab 23 Uhr die "Party Never Ends" mit DJ Vendetta und DJ Pinto. Sie locken mit EDM, Mainstream, Black und Charts sowie mit 2000ern und 2010ern auf die Tanzfläche. DJ Timson legt zur "Dance Escalation" am 27.9. ab 23 Uhr 2000er und 2010er auf.

Idol: Die "Idolwiesen" beginnen am 27.9. um 21 Uhr im Idol im Rennebogen 177.

Insel der Jugend: Klaus Lörrach unternimmt am 27.9. mit den Besuchern der Insel der Jugend "Die Reise zum Mittelpunkt der 80er". Die Party in der Maybachstraße 8 beginnt um 23 Uhr.

Prinzzclub: Zum "Urban Zoo" legt DJ Trace am 27.9. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a auf.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Am 26.9. beginnt um 20 Uhr zunächst ein Konzert mit Rummelsnuff und Maat Asbach.

Deep 2.0: Mittwoch und Donnerstag von 20 bis 3 Uhr und Freitag und Sonnabend von 22 bis 8 Uhr hat das Deep 2.0 an der Ecke Breiter Weg/Einsteinstraße geöffnet.