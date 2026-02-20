Ob Mixer, Waschautomat oder Werkzeug: Die Resonanz auf den Aufruf der Zerbster Volksstimme zeigt, wie viele robuste DDR‑Geräte bis heute täglich arbeiten – und welche Geschichten dahinterstecken.

Produkte aus der DDR sind immer noch gefragt und viele Elektrogeräte aus dieser Zeit bis heute in Nutzung.

Zerbst - Robust und langlebig sind DDR-Elektrogeräte nach wie vor bei vielen in liebevoller Nutzung. Und darauf sind ihre Besitzer spürbar stolz. Das beweist unsere Volksstimme-Serie „Unkaputtbar“. Auf den aktuellen Aufruf der Zerbster Lokalredaktion, dass sich Leser melden sollen, die noch einen solch unverwüstlichen Alltagshelfer „Made in GDR“ im regelmäßigen Gebrauch haben, kamen längst nicht nur Reaktionen aus der Region.