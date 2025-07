Ein Stück DDR-Geschichte auf Rädern: Der Pionier von Marco Treppau ist einer der ersten Traktoren, die in Serie produziert wurden. Heute lebt der Schlepper bei Ortsumzügen und Oldtimertreffen wieder auf.

Bornum. - Mitten auf dem Vierseitenhof in Bornum steht der Traktor von Marco Treppau. Froschgrün ist er, hat knallrote Felgen und begleitet den 46-Jährigen schon seit der Kindheit. „Mein Vater hat in der LPG gearbeitet und der Trecker sollte eigentlich verschrottet werden. ‚Der wird nicht verschrottet‘, hat mein Vater dann gesagt und ihn wieder schick gemacht.“ Seinen großen Auftritt hatte sein Pionier bei einem Umzug kurz vor der Wende, später stand er bei der Ortsfeuerwehr in einer Scheune.