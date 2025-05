Gartenträume werden in der Elbaue zwischen Zerbst und Gommern wahr. Hobbygärtner und Handwerker öffnen ihre Türen und ermöglichen Einblicke in ihre Werkstätten und Naturparadiese.

Elbaue. - Es ist wieder soweit. Am Sonntag kommen Gartenliebhaber wieder auf ihre Kosten. Der Aktionstag „Handwerk öffnet Gartentüren“ erlebt eine neue Auflage. Längst ist er eine feste Größe in der Region geworden. Es sind zehn Gastgeber, die sich in diesem Jahr gefunden haben, ihre Tore zu öffnen. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr können die einzelnen Stationen abgeklappert werden. Ein Ausflug mit dem Rad bietet sich an, ebenso können die Gärten auch einzeln mit dem Pkw angefahren werden.