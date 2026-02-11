Insgesamt 85.000 Euro mehr muss die Stadt Zerbst für die Feuerwehren für 2025 locker machen. Ein Grund ist unter anderem auch der größte Brand seit Jahrzehnten im Stadtgebiet, aber auch andere Einsätze gingen ins Geld.

Waldbrand Pakendorf kostet Stadt 20.000 Euro Verdienstausfälle - Welche Einsätze noch ins Geld gehen

In den Heidmathen ist am 23. Mai in einer Halle eines Unternehmens ein Feuer ausgebrochen, einer von mehreren Großbränden 2025 in der Einheitsgemeinde.

Zerbst - Die Feuerwehren der Einheitsgemeinde haben die Stadt im vergangenen Jahr mehr Geld gekostet als geplant. Ein Grund dafür ist auch der Großbrand im Sommer nahe Pakendorf. Insgesamt 85.000 Euro an Mehraufwendungen muss nun der Haupt- und Finanzausschuss am nächsten Montag absegnen, was nur eine Formsache sein dürfte.