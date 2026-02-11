Kosten für Feuerwehr gestiegen Waldbrand Pakendorf kostet Stadt 20.000 Euro Verdienstausfälle - Welche Einsätze noch ins Geld gehen
Insgesamt 85.000 Euro mehr muss die Stadt Zerbst für die Feuerwehren für 2025 locker machen. Ein Grund ist unter anderem auch der größte Brand seit Jahrzehnten im Stadtgebiet, aber auch andere Einsätze gingen ins Geld.
Zerbst - Die Feuerwehren der Einheitsgemeinde haben die Stadt im vergangenen Jahr mehr Geld gekostet als geplant. Ein Grund dafür ist auch der Großbrand im Sommer nahe Pakendorf. Insgesamt 85.000 Euro an Mehraufwendungen muss nun der Haupt- und Finanzausschuss am nächsten Montag absegnen, was nur eine Formsache sein dürfte.