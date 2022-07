Waldbrandgefahr: Warum unterschiedliche Warnstufen in gleichen Waldgebieten das Risiko erhöhen

Zerbst - Das Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt warnt aktuell vor einer rasant steigenden Waldbrandgefahr. „Den Vorhersagen zufolge werden in den kommenden Tagen in Sachsen-Anhalt hohe Temperaturen und kaum Niederschlag erwartet. Die Mitarbeiter des Landeszentrums Wald sind in höchster Alarmbereitschaft, um entstehende Waldbrände zu verhindern“, heißt es in einer Pressemitteilung.