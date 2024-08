Die Sanierung der Markt- und Festscheune der Walternienburger Burganlage geht in die Endphase. Und es gibt einen konkreten Plan.

Walternienburger Festscheune: So geht's jetzt weiter mit der Sanierung in Zerbst

Walternienburg. - „Eine unkomplizierte Baustelle, es läuft“, sagt Anke Weidner von der Zerbster Stadtverwaltung. Ein Kompliment an alle Beteiligten in Walternienburg. Denn die Sanierung ist nicht ohne. So geht's jetzt weiter: