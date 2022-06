Walternienburgerin hilft gequälten Hunden aus Osteuropa

Stephanie Bredow aus Walternienburg will helfen, das Leid von Straßenhunden in Osteuropa zu lindern. Sie unterstützt Dog Charity - eine Organisation, die derzeit auch Ukraine-Flüchtlingen hilft.

Walternienburg (pwi) - Eine Tier-Auffangstation in Bulgarien platz aus allen Nähten – das postete Stephanie Bredow aus Walternienburg dieser Tage. Sie will helfen und hofft auf vielfache Unterstützung. Hundeshelter im Ausland und Organisationen, die Straßenhunden helfen, gibt es viele. Dog Charity in Bulgarien ist eine Organisation. Die jetzt zusätzlich auf den Krieg in der Ukraine reagiert.