Trotz eines Defizits im Anhalt-Bitterfelder Kreishalt hat Landrat Andy Grabner (CDU) einen symbolischen Scheck an das Tierheim in Zerbst übergeben. Dort weiß man bereits genau, was mit dem Geld passieren soll.

Lissi hatte es ihnen angetan: Landrat Andy Grabner, Pamela Strahler, Julia Senst und Andreas Dittmann (von rechts).

Zerbst - Landrat Andy Grabner (CDU) und Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) hatten sich doch gleich in Hündin Lissi verguckt, die sie so liebevoll geknuddelt haben. „Lissi ist 16 Jahre und leider krank. Sie hat einen Tumor“, merkt Tierheimleiterin Pamela Strahler an. Insgesamt 25 Katzen, sieben Kitten und sechs Hunde werden derzeit im Zerbster Tierheim versorgt, wie Bürgermeister und Landrat von der Chefin erfuhren. „Die Plätze für Hunde sind somit belegt, da nur sechs Plätze zur Verfügung stehen“, sagt Strahler.