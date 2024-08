Lindau. - Überraschung im Hause Bernau in Lindau. Mit Urkunde und Plakette standen unlängst junge Leute vom NABU vor der Tür. Die Auszeichnung „Schwalbenfreundliches Haus“ wollte Sven Königsmark vom NABU Jerichower Land e. V. Karl Bernau persönlich überreichen. Im Juni hatte der Verein einen Zeitungsaufruf zum Thema „Schwalbenfreundliches Haus“ veröffentlichen lassen.

Lesen Sie auch:Brutinseln für Schwalben in der Alten Elbe bringen Erfolg

Es haben sich darauf etliche Familien aus Bärenthoren, Buhlendorf, Leps, Lindau und Rosian gemeldet, die auch jeweils eine Schwalbenplakette zugesendet oder überbracht bekommen oder sie schon erhalten haben. Karl Bernau war erfreulicherweise kein Einzelfall. Oftmals sind ja Schwalben eher unerwünscht als willkommen auf den Grundstücken.

Rauchschwalben ziehen acht Junge auf

Karl Bernau ist seit vielen Jahren Gastgeber für Rauchschwalben und freut sich jedes Jahr, wenn sie ihre Jungen bei ihm aufziehen. In diesem Jahr meldete er sein besetztes Nest im Stall. „Acht Junge sind ausgeflogen“, freut er sich – fünf Junge von der ersten Brut und drei von der zweiten Brut. Das war für ihn ein Grund, sich auf den Aufruf des NABU zu melden.

„Solange wir hier wohnen, haben wir jedes Jahr Schwalben“, erzählt er. Das wäre seit 1968. Im Stallgebäude kommen sie unter, wo das Fenster halb offen steht. Zunächst bauten sie direkt am Balken, bis Karl Bernau extra Holz für die Schwalben darunter anbrachte. Früh um 4 Uhr oder gar um 3 Uhr fangen sie an zu erzählen, so der Lindauer. Da könne er genau zuhören, denn das Schlafzimmer geht nach hinten raus. Nur die Sprache verstehe er immer noch nicht, bedauert er.

Er mag es auch, ihnen zuzuschauen, wenn sie über den Teich schweben und Wasser aufnehmen. Als Last empfindet er die Schwalben keineswegs. Auch das mit den Hinterlassenschaften hält sich in Grenzen. „Wenn sie weg sind, wird mit dem Kärcher sauber gemacht“, sagt er. Die Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“ hat nun einen Platz auf dem Hof bekommen.

Mehr Lebensräume für Schwalben

Diese Auszeichnung soll die Umstände würdigen, die viele Familien auf sich nehmen, wenn sie Schwalben bei sich brüten lassen, da Mehlschwalben ihre typischen Nester außen an den Hauswänden und Rauchschwalben ihre Nester in den Nebengebäuden, wie Stall oder Garage befestigen. Da können die Wände Schmutzspuren abbekommen oder sich Lehmreste am Boden sammeln.

Die Auszeichnung ist den schwalbenfreundlichen Familien in der Regel nicht so wichtig, da sie jedes Jahr sehnsüchtig die Ankunft der ersten Schwalbe erwarten und sie sich den ganzen Sommer an dem Gezwitscher und den Flugkünsten ihrer Schwalben erfreuen.

Schwalben waren für die Menschen jahrhundertelang ganz selbstverständliche Mitbewohner – nicht nur in den Dörfern und auf Bauernhöfen, sondern auch in den Städten. Heute finden sie jedoch immer seltener geeignete Nistmöglichkeiten und auch das Nahrungsangebot wird knapp. Darum sind schwalbenfreundliche Häuser und deren wohlwollende Bewohner wichtig, damit die Schwalben wieder mehr Lebensräume finden.