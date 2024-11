Im kommenden Jahr beginnen umfangreiche Baumaßnahmen am Zerbster Bahnhof. Nicht nur das historische Gebäude soll in neuem Glanz erstrahlen, auch Bahnsteig 1 wird erneuert.

Was lange währt: Umfangreiche Bauarbeiten am Zerbster Bahnhof vor dem Start

Der Bahnsteig 1 am Zerbster Bahnhof soll komplett neu gebaut werden.

Zerbst - Die Infrastruktur der Bahn ist in großen Teilen marode, auch in Sachsen-Anhalt, ein lange bekannter Umstand, der für jede Menge Baustellen sorgt und weiter sorgen wird. Auch die Strecke des Regionalexpresses (RE13) Magdeburg-Zerbst-Dessau-Leipzig wird betroffen sein, voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025. Zwischen Güterglück und Rodleben finden dann erneut Gleisbauarbeiten statt, auch im Bereich des Zerbster Bahnhofs.