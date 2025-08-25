Die Volksstimme hat die KI gefragt, wie es in der Zukunft um Zerbst bestellt ist. Die Antwort: Die Stadt kann zur Modellkommune einer klimaneutralen, regionalen Energiezukunft avancieren. Aber wie?

Was sagt ChatGPT zur Zukunft von Zerbst: Welche Rolle spielen erneuerbare Energien und die Landwirtschaft?

Die Ansiedlung neuer Solar- und Windparks im Stadtgebiet stoßen zum Teil auf Widerstand, bieten aber auch Chancen.

Zerbst - Macht der Mensch sich selbst überflüssig? Wir haben künstliche Intelligenzen (KI) erschaffen, die mitunter (fast) ebenso klug, oder klüger sind und genauso richtige Antworten geben können wie echte Menschen. Der Chatbot ChatGPT ist so eine KI. Manche Schüler und Studenten nutzen ihn wohl sogar als Hausaufgabenhilfe. Der Benutzer kommuniziert dabei über Texteingaben mit dem Computer. Der Chatbot lernt und beantwortet jede Frage. Doch wie zuverlässig ist ChatGPT? Wie gut kennt er Zerbst?