Wasserturm weckt Erinnerungen: Leser knacken Heimatfotorätsel in dieser Woche und geben Anekdoten preis

Das Motiv des aktuellen Heimatfotorätsels war für die meisten Leser wieder einmal ein Kinderspiel. Gesucht war der Wasserturm an der Magdeburger Straße in Zerbst. Das historische Foto weckt bei einigen Lesern besondere Erinnerungen an vergangene Zeiten.

Zerbst - „Das ist der Wasserturm in der Magdeburger Straße. Der steht auf dem Grundstück der Familie Finger, ein wirklich fantastisches Objekt“, kann Andreas Indenbirken wie aus der Kanone geschossen am Telefon sagen. Zu dem Gebäude und der Familie Finger weiß er vieles zu erzählen: „Ich kenne den Sohn der Familie Finger, der immer noch daneben wohnt. Ich bin mit ihm zur Oberschule gegangen. In der untersten Etage des Turms hat er eine Werkstatt, wo er gerne an Autos und Mopeds geschraubt hat.“ Die uralte Eiche, die im Bild zu sehen ist, gebe es immer noch. Auch die alte Mauer existiert noch, denn sie steht unter Denkmalschutz. „Darunter haben wir früher immer mal gefrühstückt“, erinnert sich unser Leser. Da, wo heute der Netto-Markt steht, existierten früher die Stallungen und Garagen, in denen die landwirtschaftlichen Maschinen abgestellt waren. Auf dem Grundstück der Familie Finger befanden sich auch viele Gewächshäuser. Wer beim Foto außerdem genau hinsieht, könne am Trabi das DDR-Kennzeichen erkennen. Andreas Indenbirken erwähnt außerdem: „Als ich meine Lehre gemacht habe, habe ich mit Kollegen die Fassade einer Villa in der Magdeburger Straße selbst gestrichen. Darum bleibt mir diese Ecke so im Gedächtnis.“ Doch nicht nur schöne Erinnerungen verbindet er mit dem Foto: „Nach der Wende gab es einen schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Audi die Kontrolle verlor, weil er zu schnell gefahren ist und dann in das Haus der Fingers gekracht ist.“