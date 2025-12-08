Wo steckt der Weihnachtsmann? Zerbsts Weihnachtsmarkt bietet nicht nur die Lösung des Rätsels, sondern auch Disney-Melodien und Kultfiguren wie Pittiplatsch – fünf Tage voller Überraschungen, vielfältiger Unterhaltung und reichlich Budenzauber warten auf Jung und Alt.

Vom 10. bis 14. Dezember bildet die Schloßfreiheit wieder die Kulisse für den Zerbster Weihnachtsmarkt.

Zerbst - Unterm leuchtenden Tannenbaum reihen sich die Holzhütten aneinander, in denen schon bald Handwerkliches und Kreatives neben Glühwein und Waffeln angeboten wird. Inzwischen laufen die letzten Vorbereitungen für den Zerbster Weihnachtsmarkt, der vom 10. bis 14. Dezember auf die Schloßfreiheit und ins offene Kirchenschiff von St. Bartholomäi sowie den Kirchhof einlädt.