Weihnachtssingen von Fußballern gemeinsam mit ihren Fans und Gästen wird immer beliebter. Was vor 20 Jahren in der „Alten Försterei“ in Berlin begann, findet inzwischen deutschlandweit Nachahmung - auch in Zerbst, hier allerdings nicht im Stadion.

Zerbst - Was mit zwei Hände voll Fans der „Eisernen“ in der „Alten Försterei“ in Berlin vor 20 Jahren seinen nicht ganz legalen Anfang nahm und inzwischen fast in der gesamten Bundesrepublik Nachahmung findet, hatte vergangenes Jahr auch in Zerbst Premiere – das gemeinsame Weihnachtssingen von Fußballern und nicht nur ihren Fans.

Allerdings fand das bei den Menschen mittlerweile mehr als beliebte Event nicht im Stadion statt, wie bei Union Berlin oder beim 1. FC Magdeburg, sondern auf dem Weihnachtsmarkt in der Hof- und Stiftskirche St. Bartholomäi, und das ziemlich erfolgreich. „Die Fußballer von Rot-Weiß Zerbst mussten nicht lange überredet werden, stellten aber eine Bedingung“, erinnert sich Tom Hebäcker, Mitglied des Weihnachtsmarktvereins.

Neuauflage von „Zerbst singt“ am 15. Dezember

„Wir finden die Idee super und machen gerne mit, wünschen uns aber unseren Lokalmatadoren Martin ,Zimmi’ Zimmermann als Chorleiter und Vorsinger“, waren sich die Fußballer einig. Und so sollte es dann sein, denn auch Zimmi fand die Idee ziemlich gut und musste, wie schon die Fußballer zuvor, nicht lange überredet werden.

Am Ende stimmten rot-weiße Kicker aus allen Altersgruppen gemeinsam mit Zimmi und den Weihnachtsmarktbesuchern die bekanntesten Weihnachtslieder an – von „Oh Tannenbaum“ über die „Weihnachtsbäckerei“ und „Schneeflöckchen“ bis zu „Stille Nacht, heilige Nacht“. (Das komplette Programm des Zerbster Weihnachtsmarktes 2023 finden Sie hier ...)

Auch in diesem Jahr laden die Kicker und Zimmi wieder zum gemeinsamen Singen ein, nämlich am Freitag, 15. Dezember, um 18 Uhr in St. Bartholomäi.