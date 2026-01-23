Zerbst setzt ein bewegendes Zeichen gegen das Vergessen: Gemeinsam mit Nachfahren ermordeter Zerbster Juden werden am 27. Januar weitere Stolpersteine verlegt.

Wenn Erinnerung verbindet: Zerbst verlegt mit israelischen Familien neue Stolpersteine für Opfer des Holocausts

2010 wurden die ersten Stolpersteine in Zerbst verlegt, 2011 und 2020 die nächsten. Jetzt folgen weitere.

Zerbst - Es wird ein emotional bewegender Moment, dem der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) mit einer gewissen Anspannung entgegenblickt: Im Beisein ihrer israelischen Familienangehörigen werden am 27. Januar weitere Stolpersteine in der Stadt für vertriebene und ermordete Zerbster Juden verlegt.