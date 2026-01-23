weather wolkig
  4. Gedenken an den Völkermord: Wenn Erinnerung verbindet: Zerbst verlegt mit israelischen Familien neue Stolpersteine für Opfer des Holocausts

Zerbst setzt ein bewegendes Zeichen gegen das Vergessen: Gemeinsam mit Nachfahren ermordeter Zerbster Juden werden am 27. Januar weitere Stolpersteine verlegt.

Von Daniela Apel 23.01.2026, 15:45
2010 wurden die ersten Stolpersteine in Zerbst verlegt, 2011 und 2020 die nächsten. Jetzt folgen weitere.
2010 wurden die ersten Stolpersteine in Zerbst verlegt, 2011 und 2020 die nächsten. Jetzt folgen weitere. Foto: Daniela Apel

Zerbst - Es wird ein emotional bewegender Moment, dem der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) mit einer gewissen Anspannung entgegenblickt: Im Beisein ihrer israelischen Familienangehörigen werden am 27. Januar weitere Stolpersteine in der Stadt für vertriebene und ermordete Zerbster Juden verlegt.