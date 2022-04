Wie das Singen Walternienburger und Barbyer über die Elbe verbindet

An beiden Ufern der Elbe kamen Sangesfreunde zum ersten „Über-die-Elbe-Singen“ zusammen.

Walternienburg/Barby - „Die Leute waren sowas von bereit, am Dreikönigstag zum Singen an die Elbe zu kommen“, gerät der Walternienburger Ortsbürgermeister Jörg Hausmann ins Schwärmen. In der Corona-Zeit, wo soviel nicht stattfinden kann, war mit dem „Über-Elbe-Singen“ etwas Schönes ins Leben gerufen worden.