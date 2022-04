Wie der Tourismus an der Elbe in Zerbst gefördert werden soll

Die Leader-Region Mittlere Elbe – Fläming, zu der Zerbst gehört, bereitet sich auf die neue Förderperiode vor. Um welche Ziele es in den kommenden Monaten gehen soll.

Der Tourismus an der Elbe bleibt auch weiterhin ein großes Thema für die Leader-Region.

Zerbst - In den Leader-Regionen im Land wird sich auf die neue Förderperiode vorbereitet. Offiziell hat sie bereits im vergangenen Jahr begonnen. Doch erst in diesem Jahr werden sich die Regionen, in denen Städte und Gemeinden zusammenarbeiten, mit der Ausrichtung der Förderung bis 2027 beschäftigen.