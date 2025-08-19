Nachfolger für Praxis gefunden Wie es der neue Hausarzt angeht

Die Praxis der beiden ausgeschiedenen Lindauer Ärztinnen hat einen Nachfolger. Statt zwei wird es künftig zumindest noch einen Mediziner im Ort geben. Wer der neue Hausarzt ist, was neu wird und was die Patienten von ihm erwarten können?