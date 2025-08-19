Nachfolger für Praxis gefunden Wie es der neue Hausarzt angeht
Die Praxis der beiden ausgeschiedenen Lindauer Ärztinnen hat einen Nachfolger. Statt zwei wird es künftig zumindest noch einen Mediziner im Ort geben. Wer der neue Hausarzt ist, was neu wird und was die Patienten von ihm erwarten können?
19.08.2025, 18:55
Lindau - „Ich bin froh, dass ich weiter mit dem Fahrrad zum Arzt fahren kann“, sagt Peter Gottschalk. Nachdem die beiden Lindauer Ärztinnen aufgehört haben, gibt es seit Juli einen neuen Arzt in den Räumlichkeiten in der Leopoldstraße.