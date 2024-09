25-jähriges Bestehen feiert der Westernreit- und Fahrverein Silent Corner in diesem Jahr. Die Trübener Westernreiter können auch bei der Deutschen Meisterschaft mithalten.

Wo man in Zerbst reiten kann wie die Cowboys

Ein Großteil der Vereinsmitglieder vom Silent Corner e. V. sind Kinder und Jugendliche, die im Juli auch beim Turnier in Trüben mitreiten durften.

Trüben. - Es ist inzwischen mehr als ein Vierteljahrhundert her, dass das Westernreiten in Trüben Einzug gehalten hat. Der Westernreit- und Fahrverein Silent Corner e. V. kann in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen feiern. Die Vereinsgründung war damals notwendig geworden, um der gewachsenen Reiterschaft um Andrea Rongelraths-Ganzer ein Gesicht zu geben, alles organisatorisch abzusichern und Fördergelder abzugreifen.