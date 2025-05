Autos, Motorräder und Kühlmaschinen - dafür war die Marke DKW (Dampfkraftwagen) bekannt. Die Oldtimer aus der Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts rollen dieses Wochenende vom 30. Mai bis 1. Juni in Garitz ein. Was es zu sehen gibt.

Wochenend-Tipp: Oldtimer rollen in Garitz an

Die ersten DKW-Fahrzeuge waren bereits am Herrentag im Zerbster Umland unterwegs. Mehr gibt es am Samstag und Sonntag zu sehen.

Autos, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, aber von ihren Besitzern gehegt und gepflegt werden, gibt es an diesem Wochenende in Garitz hinterm Kulturhaus zu sehen. Da findet das 47. Internationale DKW-Treffen statt mit bis zu 100 Oldtimern.

Es kommen Liebhaber und Freunde von DKW aller Baujahre, seinen Nachfolgern AWE bis Typ 312 und dem P70. Auch Zweiräder, Mopeds, SR1, SR2, Motorräder sind dabei, so DKW-Club-Chef Detlef Kölling. Einige aus der DKW-Familie reisten schon am vergangenen Wochenende an.

22 Oldtimer rollen durch Bias, Jütrichau weiter in den Fläming

So organisierte Rainer Lohse zum Männertag eine Ausfahrt mit 22 Autos über Bias, Jütrichau in den Fläming. In Bias machte der Autokorso Station am UuieZeum. Alle Fahrzeuge passten auf den Hof der Familie Hönl. Christoph Hönl führte durch das Museum zur Dorfgeschichte und die Gäste genossen die Pause.

Samstag und Sonntag sind Besucher in Garitz willkommen. Die Organisatoren haben einiges vorbereitet, so dass die Fahrzeuge auch wieder durchaus auf den Straßen die Blicke auf sich ziehen dürften.

Samstag, den 31. Mai 2025

ab 10.00 Uhr Anmeldung der Teilnehmer, Teilemarkt und Ausstellung der Fahrzeuge, Freizeitspaß für die Kinder

14.30 Uhr Kaffeepause, am Deetzer Teich mit Ausstellung der Fahrzeuge

DKW Fahrzeuge werden in Garitz ausgestellt

Sonntag, den 1.Juni 2025

9.00 bis 12.00 Uhr Ausstellung mit Erfahrungsaustausch in Garitz

14.30 Uhr Start zur Fahrt in den Fläming