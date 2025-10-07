weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Herbstauktion in Berlin: Wohnblöcke der NVA in Zerbst wecken das Interesse von gleich zwei Bietern

Als „renditestarke Immobilie“ in ruhiger bewaldeter Lage wurde die Wohnanlage in Reuden-Süd bei der Herbstauktion in Berlin beworben - und so ging die Versteigerung aus.

Von Daniela Apel 07.10.2025, 06:45
Wer erwirbt die Wohnblöcke in Reuden-Süd?
Wer erwirbt die Wohnblöcke in Reuden-Süd? Foto: Daniela Apel

Reuden/Süd - Durchaus idyllisch von Bäumen umgeben, liegen die Wohnblöcke in Reuden-Süd, die an die NVA-Vergangenheit des Ortes in Zerbst erinnern. Bei den Herbst-Versteigerungen der Deutschen Grundstücksauktionen AG in Berlin kamen die drei Mehrfamilienhäuser nun unter den Hammer. Nur: Gibt es jetzt einen neuen Besitzer?