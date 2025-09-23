Einstige Wohnblöcke der NVA in Zerbst kommen unter den Hammer. Was hinter dem Auktionsangebot steckt, wie viel die Blöcke kosten - und warum hier viel Renditepotenzial schlummert.

Wohnblöcke der NVA unter dem Hammer – Schnäppchen nahe Zerbst mit Renditepotenzial

Noch aus NVA-Zeiten stammen die Wohnblöcke in Reuden-Süd, die in Berlin versteigert werden.

Reuden/Süd - Auf Spuren der NVA kann man sich in Reuden-Süd unweit von Zerbst begeben, und das nicht nur kulinarisch in „Frieda's Zeit-Reise“. Auch die noch vorhandenen Wohnblöcke erinnern an die Soldaten, die hier einst lebten. Jetzt werden die Mehrfamilienhäuser versteigert.