Stadtentwicklung Wohnungsbaugenossenschaft „Frohe Zukunft“ investiert: Altersgerechtes Wohnen in der Zerbster Innenstadt

Die Wohnungsbaugenossenschaft „Frohe Zukunft“ saniert momentan den Eckblock Wegeberg und Heide. Hier werden fünf Aufzüge eingebaut. Auch soll der DDR-Bau aufgewertet werden, aber wie?

Von Thomas Kirchner 15.08.2025, 06:12
Hofseitig werden momentan Aufzüge und neue Treppenhäuser eingebaut. Im kommenden Jahr werden die Balkone und die Fassade saniert. Foto: Thomas Kirchner

Zerbst - Schon bald wird der triste Anblick eines DDR-Plattenbaus im Herzen der Stadt Geschichte sein. Die Zerbster Wohnungsbaugenossenschaft „Frohe Zukunft“ feierte im vergangenen Jahr ihren 70. Geburtstag. 1954 gegründet, zählt die Genossenschaft immerhin mehr als 1.400 Mitglieder und mehr als 1.500 Wohneinheiten in Zerbst, Lindau, Steutz und Loburg. Natürlich muss auch investiert werden – wie momentan am Wegeberg, Ecke Heide.