Am Breitestein in Zerbst hat ein Topf auf dem eingeschalteten Herd am Donnerstag, 6. November, gleich drei Feuerwehren auf den Plan gerufen.

Wohnungsbrand: Essen auf dem Herd und niemand zu Hause

Am Breitestein in Zerbst hat ein Topf auf dem eingeschalteten Herd gleich drei Feuerwehren auf den Plan gerufen.

Zerbst - Zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in Zerbst-Nord mussten am Donnerstagnachmittag die Feuerwehren Zerbst, Güterglück und Jütrichau ausrücken. Nachbarn hatten den Rauchmelder aus einer der Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus am Breitestein wahrgenommen, eine Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr gerufen.