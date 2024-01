In Walternienburg können die Bewohner ihre Dankesgrüße an eine kleine Fichte hängen.

Walternienburg - Der Walternienburger Wunschbaum wurde auch in diesem Winter wieder von der Familie Rose-Weller aktiviert. Vor einem Jahr, im Jubiläumsjahr, wurde die Idee erstmalig umgesetzt.

Zum besagten Wunschbaum wurde die serbische Fichte am Walternienburger Wappenturm, die die Ortschaft einst als Baumspende der EMS erhalten hatte. Die Walternienburger waren und sind nun wieder aufgefordert, Danke zu sagen oder um etwas zu bitten, einen Wunsch zu äußern. Sterne zum beschreiben und Stifte liegen vor Ort bereit.

Die Bürger können sich überlegen, was sie vielleicht gerne einmal loswerden wollen und einen Spaziergang zum Wunschbaum machen. Natürlich dürfen auch die Kinder mitmachen und etwas aufschreiben. Die ersten Sterne hängen schon und die Leute haben auch noch etwas Zeit um mitzumachen. Voraussichtlich im März will sich der Ortschaftsrat die Wünsche anschauen und dann soll es wieder eine Auswertung geben.

Wunsch nach neuen Spielgeräten in Walternienburg

Im vergangenen Jahr gab es am Baum auch einige Dankesgrüße, für das, was sich in Walternienburg tut, für die, die sich in ihrer Freizeit engagieren, für Veranstaltungen und Pflege der Gemeinschaft. An Wünschen etwa für neue Spielgeräte aber vor allem um Frieden mangelte es bei der Wunschbaumpremiere auch nicht.

Der Walternienburger Wunschbaum ist ein Beispiel dafür, dass etwas aus dem Jubiläumsjahr erhalten geblieben ist und auch weiter fortgeführt wird.