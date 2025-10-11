80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges gehen die Zeitzeugen allmählich verloren. In Leps gibt es sie noch und sie kommen zusammen, um die Lücken der Dorfchronik zu füllen.

Zeitzeugen erinnern sich: Wie Leps das Kriegsende 1945 erlebte – Geschichten, die nicht verloren gehen dürfen

Historische Aufnahmen von Leps, wie diese, die von einer alten Postkarte stammt, gibt es bislang nur wenige.

Leps - Das Jahr 1945 prägte die Zerbster Region. Der Zweite Weltkrieg hinterließ tiefe Spuren. Die Generation, die jene schwierige und leidgeprägte Zeit miterlebte, stirbt langsam aus. Umso wichtiger ist es, jetzt die Zeitzeugen von damals zu befragen - so wie in Leps.