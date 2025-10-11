Der schwarz-gelbe Fußballfanclub von Borussia Dortmund aus Calbe spendet 600 Euro für die Sachsendorfer Grundschule. Ortschef Daniel wirkt in Doppelfunktion.

Foto: Privat (Der Name ist der Redaktion bekannt.)

Sachsendorf. - Das soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden: Sachsendorfs ehrenamtlicher Ortsbürgermeister ist knallharter Fan von Borussia Dortmund. Der Fußballverein steht gegenwärtig in der Bundesligatabelle richtig gut da, was seine Anhänger jubeln lässt.