weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Soziales Engagement: Borussia-Fans spenden 600 Euro für Grundschule in Sachsendorf

Soziales Engagement Borussia-Fans spenden 600 Euro für Grundschule in Sachsendorf

Der schwarz-gelbe Fußballfanclub von Borussia Dortmund aus Calbe spendet 600 Euro für die Sachsendorfer Grundschule. Ortschef Daniel wirkt in Doppelfunktion.

Von Thomas Linßner 11.10.2025, 12:00
Die Calbenser Borussen spendeten für die Sachsendorfer Grundschule. Links Vorsitzender Steve Daniel.
Die Calbenser Borussen spendeten für die Sachsendorfer Grundschule. Links Vorsitzender Steve Daniel. Foto: Privat (Der Name ist der Redaktion bekannt.)

Sachsendorf. - Das soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden: Sachsendorfs ehrenamtlicher Ortsbürgermeister ist knallharter Fan von Borussia Dortmund. Der Fußballverein steht gegenwärtig in der Bundesligatabelle richtig gut da, was seine Anhänger jubeln lässt.