Noch werden keine Türchen am Kalender geöffnet, aber der Lebkuchen steht schon lange in den Regalen: Zeit, dass sich die Städte weihnachtsfein machen. Zerbst ist dabei und soll in diesem Jahr mehr leuchten.

Zerbst ist bereit für Weihnachten - und es wird mehr funkeln und leuchten als bisher

Torsten Trinks (Korb) und Tobias Möhring vom städtischen Bauhof Zerbst installieren in der Stadt die Weihnachtsbeleuchtung, hier auf der Breite.

Zerbst - Weihnachten kann kommen - Zerbst ist bereit. Zumindest dekotechnisch auf den Straßen, denn hier hat der Bauhof schon ganze Arbeit geleistet. Oder ist noch dabei.

Wie beispielsweise auf der Breite bringen Torsten Trinks und Tobias Möhring unzählige leuchtende Adventsmotive an den Laternen an, wie unter anderem vor dem Rathaus, auf der Breite, in der Breiten- und in der Fuhrstraße oder auf dem Markt. Schon bald sollen auch die beiden Bäume aufgestellt werden, auf der Schloßfreiheit und auf dem Markt, wie die beiden berichten.

Noch mehr weihnachtlicher Glanz in der Innenstadt von Zerbst

„Es gibt in diesem Jahr auch wieder eine Premiere“, wie Bauhofleiter Florian Markmann verraten hat: „Auch auf der Heide sind an etlichen Bäumen Lichterketten angebracht worden, sodass die Innenstadt vom Kloster auf der Breite über die Alte Brücke und den Markt bis zum Heidetor in weihnachtlichem Glanz erstrahlen wird“, sagt Markmann. Der 1. Advent kann also kommen.