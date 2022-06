Waldbrand Zerbst: Ist im Raum Gödnitz schon wieder ein Brandstifter unterwegs?

In der Einheitsgemeinde scheint erneut ein Brandstifter am Werk zu sein. Am 31. Mai hat es nahe Gödnitz erneut in einem Waldstück gebrannt. Und der Verdacht, dass ein Zündler am Werk ist, hat sich erhärtet.