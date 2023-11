In gut zwei Wochen ist es so weit – der Zerbster Weihnachtsmarkt öffnet wieder seine Tore, dieses Mal wieder mit einem leuchtenden Tannenbaum und Spektakel auf der Bühne.

Zerbst - Mit etwas Schnee bedeckt ist er sogar, der Tannenbaum für den diesjährigen Weihnachtsmarkt, der gestern auf der Schloßfreiheit aufgestellt wurde. Ringsherum werden ab 8. Dezember unter anderem Buden mit weihnachtlichen Leckereien, eine Kindereisenbahn oder ein Kettenflieger zum Verweilen einladen.

Weihnachtsbaum für den Zerbster Weihnachtsmarkt auf der Schloßfreiheit aufgestellt: Eike Dennstedt und Sebastian Fonfara bringen die Lichterkette an. Foto: Thomas Kirchner

Tannenbaum aufgestellt: Kollektive Meisterleistung

Dass der Baum nun dort seinen Platz gefunden hat, dazu waren jede Menge helfende Hände nötig, wie Claudia Adolph schildert, „angefangen vom Bürgermeister und dem Ordnungsamt über Willi Neckmann, der kurzfristig die Hülse setzte, Lutz Köhler, Chef von K+G-Tec, der den Transport übernahm, die Firma Weiss Bedachungen, die mit einem Kran angerückt war, den Männern und Frauen vom städtischen Bauhof und nicht zuletzt der Familie Sandmann aus Deetz, die den Baum zur Verfügung gestellt hat – eine kollektive Meisterleistung also“, freut sich die Vorsitzende des Weihnachtsmarktvereins, verbunden mit einem großen Dankeschön.

Offiziell eröffnet wird der Budenzauber am 8. Dezember um 17 Uhr durch Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) und Mitglieder des Weihnachtsmarktvereins. Natürlich wird auch der Weihnachtsmann zu Eröffnung erwartet. Es sind also nur noch knapp sechs Wochen, bis der Duft von Glühwein und Schmalzkuchen durch St. Bartholomäi und über die Schloßfreiheit zieht.

Die sechs Tage, an denen der Markt in der Kirche geöffnet ist, sind vollgepackt mit einem anspruchsvollen Bühnenprogramm. Gleich am ersten Tag sind die Kinder der Grundschule An der Stadtmauer mit ihrem Programm zu erleben.

Viele Angebote für Kids

Zuvor wird ein kleiner Umzug, angeführt vom Spielmannszug Lindau, eine kleine Runde über die Schloßfreiheit drehen, wo eine Eisenbahn, ein Kettenflieger und verschiedene Hütten mit Leckereien, wie eine Weihnachtsbäckerei, auf Groß und Klein warten.

Außerdem mit dabei sind die Trommler von El Ab Surdo, die Theatergruppe des Francisceums, die unter dem Motto ,Es war einmal...’ das Märchen Hänsel und Gretel aufführen werden. Das ist übrigens eines von zahlreichen Angeboten speziell für Kinder, die wir uns haben einfallen lassen. Außerdem wird es eine Schneeballschlacht für Kids geben – ,Zielwerfen – feuert auf den Schneemann’.

Weitere Angebote sind wieder Kreativ- und Bastelstunden mit der Ciervisti-Schule und mit der Autorin und Künstlerin Romy Pietzsch sowie jeweils Freitag bis Sonntag die tägliche Weihnachtsmannsprechstunde für das obligatorische Erinnerungsfoto.