Die Entscheidung steht bevor Zerbst vor dem Sprung in die Gartenträume-Elite: Schlossgarten und Stadtmauerpromenade überzeugen Experten
Gehören der Zerbster Schlossgarten und die Stadtmauerpromenade bald schon zu den Gartenträumen Sachsen-Anhalts? So stehen aktuell die Chancen.
13.10.2025, 06:45
Zerbst - Das Europa-Rosarium in Sangerhausen, der Domgarten in Naumburg oder auch das Gartenreich Dessau-Wörlitz – sie zählen längst zu den „Gartenträumen in Sachsen-Anhalt“. In den illustren Club, dem derzeit 50 historische Parkanlagen angehören, wird nun womöglich auch Zerbst aufgenommen.