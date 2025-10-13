Gehören der Zerbster Schlossgarten und die Stadtmauerpromenade bald schon zu den Gartenträumen Sachsen-Anhalts? So stehen aktuell die Chancen.

Zerbst vor dem Sprung in die Gartenträume-Elite: Schlossgarten und Stadtmauerpromenade überzeugen Experten

Der Zerbster Schlossgarten mit seinen barocken Bauten und dem historischen Baumbestand könnte bald zu den Gartenträumen Sachsen-Anhalts gehören.

Zerbst - Das Europa-Rosarium in Sangerhausen, der Domgarten in Naumburg oder auch das Gartenreich Dessau-Wörlitz – sie zählen längst zu den „Gartenträumen in Sachsen-Anhalt“. In den illustren Club, dem derzeit 50 historische Parkanlagen angehören, wird nun womöglich auch Zerbst aufgenommen.