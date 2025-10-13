weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Die Entscheidung steht bevor: Zerbst vor dem Sprung in die Gartenträume-Elite: Schlossgarten und Stadtmauerpromenade überzeugen Experten

Eil:
Fiedler-Aus beim FCM: Verein zieht Reißleine
Fiedler-Aus beim FCM: Verein zieht Reißleine

Die Entscheidung steht bevor Zerbst vor dem Sprung in die Gartenträume-Elite: Schlossgarten und Stadtmauerpromenade überzeugen Experten

Gehören der Zerbster Schlossgarten und die Stadtmauerpromenade bald schon zu den Gartenträumen Sachsen-Anhalts? So stehen aktuell die Chancen.

Von Daniela Apel 13.10.2025, 06:45
Der Zerbster Schlossgarten mit seinen barocken Bauten und dem historischen Baumbestand könnte bald zu den Gartenträumen Sachsen-Anhalts gehören.
Der Zerbster Schlossgarten mit seinen barocken Bauten und dem historischen Baumbestand könnte bald zu den Gartenträumen Sachsen-Anhalts gehören. Foto: Daniela Apel

Zerbst - Das Europa-Rosarium in Sangerhausen, der Domgarten in Naumburg oder auch das Gartenreich Dessau-Wörlitz – sie zählen längst zu den „Gartenträumen in Sachsen-Anhalt“. In den illustren Club, dem derzeit 50 historische Parkanlagen angehören, wird nun womöglich auch Zerbst aufgenommen.