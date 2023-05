Medikamentenmangel Zerbster Apotheker: Fiebersäfte für Kinder und Antibiotika - Der tägliche Kampf um lieferbare Medikamente

Der Mangel an lieferbaren Medikamenten nimmt zuweilen teils dramatische Formen an. Was vor geraumer Zeit schleichend begann, erreichte letzten Herbst und Winter seinen Höhepunkt, als es insbesondere an Präparaten für Kinder fehlte – eine Herausforderung auch für die Zerbster Apotheker.