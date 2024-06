In wenigen Tagen werden die 30.000 Lose in zahlreichen Läden zu haben sein. Insgesamt 600 Preise hält die 121. Pferdemarktlotterie bereit. Darunter verbergen sich 324 Sachgewinne und 276 Bargeldgewinne zu je 10 Euro.

Marco Paul, Thomas Lewerenz, Andrea Solbrig und Andreas Dittmann (v. l.) laden die Kartons mit den Losen aus. In wenigen Tagen gehen die Lose in den Verkauf. Als Hauptpreis wartet ein Mitsubishi Space Star.

Zerbst - Grün ist die Farbe der 121. Zerbster Pferdemarktlotterie, die Farbe der Hoffnung also. Frisch aus der Druckmaschine lieferte sie Thomas Lewerenz vorm Rathaus an. Andrea Solbrig, Geschäftsführerin des Verkehrsvereins, Vereinsvorsitzender Marco Paul und Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) haben die 30.000 Lose in Empfang genommen und im Rathaus zwischengelagert, von wo aus sie in den nächsten Tagen zum Verkauf auf Zerbster Geschäfte verteilt werden.

Viel Aufregung gab es kürzlich um die bereits 1878 begründete Lotterie, die nach heftigen Diskussionen nun doch wieder an den Start gehen kann. Das freut ebenfalls Bürgermeister Andreas Dittmann, der nicht nur mithalf, die Kartons auszuladen, sondern auch für den Erhalt der Traditionslotterie gekämpft hat.

Öffentlichen Ziehung am 5. August um 15 Uhr im Ratssaal

„Insgesamt 600 Preise hält die 121. Pferdemarktlotterie bereit. Darunter verbergen sich 324 Sachgewinne und 276 Bargeldgewinne zu je 10 Euro. Der Hauptpreis ist wie gewohnt ein Auto, und zwar diesmal ein Mitsubishi Space Star. Beim zweiten Preis handelt es sich um ein Fahrrad – Wert immerhin 1.200 Euro –, beim dritten Preis um einen Reisegutschein im Wert von 1.000 Euro. Es lohnt sich also Lose zu kaufen", wirbt Andrea Solbrig für die Lotterielose.

Wer die glücklichen Gewinner sein werden, dass entscheidet sich bei der öffentlichen Ziehung am 5. August um 15 Uhr im Ratssaal. Die Preise können wie gewohnt während des Heimat- und Schützenfestes dort auch in Augenschein genommen werden.