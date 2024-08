Zerbst - Lilly Panier strahlt übers ganze Gesicht. Das muss sie auch, denn schließlich soll sie mit ihrem bezaubernden Lächeln im nächsten Jahr recht viele Gäste in den Schlossgarten locken, denn das Losglück war ihr hold. Die 13-jährige Schülerin ist das Heimatfest-Plakatgesicht 2025 und wird an den Straßen der Region, im Internet und in den Medien für Sachsen-Anhalts längstes Volksfest werben – das Zerbster Heimat- und Schützenfest.

„Ich finde es ziemlich cool, freue mich sehr und bin schon etwas aufgeregt“, erzählt Lilly unmittelbar nach der Ziehung. Sie war es selbst, die von der Aktion gehört und ihre Teilnahme bei den Eltern ins Spiel gebracht hatte. „Meine Eltern fanden die Idee auch ziemlich gut. Sie hatten nichts dagegen, dass ich bei der Aktion mitmache. Und so bin ich in der Lostrommel gelandet – und hatte auch Glück“, freut sie sich.

Beim Kindertag zu Gast war in diesem Jahr Sachsen-Anhalts Figurentheater. Gespielt wurde das Stück „Der Grüffelo und die Maus“. Natürlich haben die Kinder begeistert mitgemacht und der Maus geholfen, nicht verspeist zu werden. Foto: Thomas Kirchner

Gleich am Mittwochnachmittag sind sie auf Karussell-Tour

Auch bei den Brüdern Johannes, Andy und Ben Kinnemann sowie den Schwestern Bahara und Khadija Mehrabi ist die Freude groß, auch wenn sie nur „Ersatzkinder“ sind und erst ins Spiel kommen, wenn die Erst- beziehungsweise Zweitgezogenen aus irgendwelchen Gründen doch nicht mehr bereitstehen.

Auf eines freuten sich aber alle sechs Kinder – gleich am Mittwochnachmittag sind sie auf Karussell-Tour gewesen, denn die Askom-Werbeagentur und Fotograf Heiko Röder hatten noch am Tag der Ziehung zum Foto-Shooting geladen, immerhin ist der Vergnügungspark mit den Fahrgeschäften, in denen die Fotos geschossen werden sollen, ja nur noch wenige Tage in Zerbst.

Jedes Jahr zum Kindertag ist auch der lustige Fliegenpilz (Christian Geilich) unterwegs und verteilt Süßes, wie hier an Fynn (rechts) und Malte aus Magdeburg. Foto: Thomas Kirchner

Foto-Shooting ein großes Erlebnis

Und da sind sich am Ende alle sechs Kinder einig: Auch wenn nicht alle von ihnen berühmt werden, in der gesamten Umgebung von Plakaten lächeln, im Internet und auf Flyern ihre Gesichter zeigen werden – die Karussell-Tour durch die rasanten Fahrgeschäfte und das Foto-Shooting sind schon ein großes Erlebnis. Da haben alle Augen angefangen zu strahlen.

Mit der Aktion, nun bereits in der dritten Auflage, soll eine höhere Authentizität der Festwerbung erreicht werden, übernommen von der Gewerbefachausstellung, wo schon seit einigen Jahren Zerbster Gewerbetreibende für die Zerbster Messe werben – und das erfolgreich. „Ein fröhliches Kind auf einem Plakat, noch dazu für einen Vergnügungspark, ist immer eine gute Werbung. Und das In- teresse zeigt, dass die Idee gut ankommt“, sagt Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD). Insgesamt seien sieben Lose mit 12 Kindern im Topf gewesen. Alle Bewerber waren auch bei der Ziehung anwesend.

Schon zur Tradition des Kindertages gehören die beliebten Nudeln mit Tomatensoße, die von der Zerbster Feuerwehr in der Feldküche gekocht werden. Foto: Thomas Kirchner

Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst und Polizei

Schon vor dem Ziehen der Ge-winnerlose kamen alle Kinder auf ihre Kosten, denn wie immer am Heimatfest-Kindertag sorgte ein Puppentheater, dieses Mal „Sachsen-Anhalts Figurentheater“, mit „Der Grüffelo und die Maus“ für ziemlich viel Spaß. Ebenso sehr beliebt: die riesige Hüpfburg und die Mal- und Bastelstraße.

Von Kindern umringt waren auch die Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Besonderes Interesse hat in diesem Jahr das Boot der Wasserretter, der DLRG, geweckt. Polizeihauptmeister Holger Sti-cherling legte unter anderem den Jungs, Mädels und Erzieherinnen in Sekundenschnelle die Handschellen an. Was den Nachwuchs angeht, so wollen die Beteiligten natürlich mit ihren Einsatzfahrzeugen das Interesse der Jüngsten wecken.

Angebot zu wenig genutzt

Nicht minder beliebt sind bei vielen die vielen Portionen Nudeln mit Tomatensoße, die die Zerbster Feuerwehr direkt aus der Feld- küche ausreichte, dazu die obligatorische rote Fassbrause.

Der Kindertag zum Heimatfest hat inzwischen Tradition und wird von Zerbster Unternehmen und Institutionen unterstützt. Die Intention dahinter: „Die Beteiligten wollen den Kindern Spaß und Abwechslung bieten, und das im besten Fall kostenlos, was durchaus noch mehr genutzt werden könnte, insbesondere von den Familien, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben“, betont Festwirt Tom Hebäcker.