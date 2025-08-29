Mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zur Schule: In Zeiten zahlreicher Sperrungen und Umleitungen eine gute Alternative in Magdeburg. Doch da Radwege fehlen oder auch gesperrt sind, werden die Wege gefährlich.

Jelena Jovanovic fährt immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das Baustellenchaos in Magdeburg zerrt an den Nerven.

Magdeburg. - „Für Kinder ist es eine Katastrophe.“ Jelena Jovanovic ist gerade von der Arbeit heimgeradelt. Sie ist die schlechten Radwege in Magdeburg gewohnt. Gewöhnen mag sie sich nicht daran. Das liegt nicht nur daran, dass sie aus Münster stammt. Sie moniert das Baustellenchaos, das schon vor dem Brückendilemma existiert habe. Am Ende leiden vor allem Kinder, die zur Schule radeln.