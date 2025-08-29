Am Sonntag (31. August) lockt das Bürgerfrühstück des Kinderschutzbundes Harz auf den Wernigeröder Marktplatz. Weil die AfD nicht teilnehmen darf, lädt sie zeitgleich auf den Nicolaiplatz ein. Wie Leser die Entscheidung des Kinderschutzbundes bewerten.

„Irgendetwas stimmt hier nicht!“ – Leserreaktionen zur AfD-Ausladung beim Bürgerfrühstück in Wernigerode

Der Kinderschutzbund Harz lädt am Sonntag (31. August) von 10 bis 13 Uhr zum Bürgerfrühstück - hier ein Archivfoto von 2014 - auf dem Wernigeröder Marktplatz ein. Die rechtsextreme AfD ist nicht willkommen und wurde ausgeladen.

Wernigerode. - (dl). Seitdem bekannt ist, dass die rechtsextreme - aber nicht verbotene - AfD beim Bürgerfrühstück des Kinderschutzbundes Harz am 31. August in Wernigerode unerwünscht ist, wird diese Entscheidung im Harzkreis hitzig diskutiert: Befürworter der Ausladung melden sich ebenso zur Wort wie Gegner.