Gleich dreimal dem Tod entronnen: Magdeburger erinnert sich an den zerstörerischen Luftangriff auf Zerbst

Beim Luftangriff auf Zerbst am 16. April 1945 schlugen unter anderem im Schlossgarten mehrere Bomben ein, wie die Luftaufnahme zeigt.

Zerbst - War es Glück oder Schicksal? Dreimal ist Manfred Schnarr am 16. April 1945 dem Tode entronnen. Es war jener Tag, an dem Zerbst in Schutt und Asche versank.